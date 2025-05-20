На Донетчине россияне атаковали пожарную часть: повреждена техника
В Константиновке Донецкой области российские войска нанесли удар беспилотниками по территории пожарно-спасательной части
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрела был поврежден пожарный автомобиль при заправке водой из пожарного водоема.
Личный состав, к счастью, не пострадал.
В ГСЧС подчеркивают, что враг целит по тем, кто ежедневно спасает жизнь людей и ликвидирует последствия вражеских атак.
Несмотря на постоянную угрозу, спасатели продолжают выполнять свои обязанности в прифронтовых регионах.
Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали поселок Ильинка Донецкой области. Под завалами дома оказались два человека. Также еще три дома были разрушены в результате атаки врага.
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