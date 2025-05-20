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20 мая 2025, 07:09

На Донетчине россияне атаковали пожарную часть: повреждена техника

20 мая 2025, 07:09
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фото: ГСЧС Донбасса
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В Константиновке Донецкой области российские войска нанесли удар беспилотниками по территории пожарно-спасательной части

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрела был поврежден пожарный автомобиль при заправке водой из пожарного водоема.

Личный состав, к счастью, не пострадал.

В ГСЧС подчеркивают, что враг целит по тем, кто ежедневно спасает жизнь людей и ликвидирует последствия вражеских атак.

Несмотря на постоянную угрозу, спасатели продолжают выполнять свои обязанности в прифронтовых регионах.

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали поселок Ильинка Донецкой области. Под завалами дома оказались два человека. Также еще три дома были разрушены в результате атаки врага.

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