В Черном и Азовском морях нет российских кораблей
Во вторник, 20 мая, по состоянию на 6:00 ни одного российского ракетоносителя в Черном и Азовском морях не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.
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