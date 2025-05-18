Россия атаковала Донетчину КАБами: есть жертва, ранены 8 гражданских
В субботу, 17 мая, российские оккупационные войска нанесли 2 554 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали восемь гражданских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Белицкое, Константиновка, Мирноград, Покровск, поселок Райгородок, а также села Андреевка, Веселая Гора, Золотой Колодец, Куртовка, Новодмитровка, Новофедоровка, Александро-Калиново, Степановка и Яблуневка.
"Разрушения получили 62 гражданских объекта, из них 44 жилых дома", — говорится в сообщении.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, ночью 18 мая российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибла 28-летняя женщина. Еще два человека и 4-летний мальчик получили ранения.