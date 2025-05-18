Росія атакувала Донеччину КАБами: є жертва, поранені 8 цивільних
У суботу, 17 травня, російські окупаційні війська завдали 2 554 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали восьмеро цивільних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, селище Райгородок, а також села Андріївка, Весела Гора, Золотий Колодязь, Куртівка, Новодмитрівка, Новофедорівка, Олександро-Калинове, Степанівка й Яблунівка.
"Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 44 житлових будинки", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби:
- По Яблунівці окупанти поцілили авіабомбою "КАБ-250" та дроном — вбили людину, руйнувань зазнали 18 приватних будинків і магазин.
- На автодорозі поблизу села Андріївка внаслідок атаки FPV-дроном поранені п’ятеро цивільних, серед них — дитина, пошкоджений автомобіль.
- Двоє травмованих — у Покровську, який перебуває під постійним ударом РФ. Пошкоджений приватний будинок.
- З артилерії армія рф гатила по Мирнограду — поранена людина, зруйнована оселя.
- По Костянтинівці російські загарбники вдарили авіабомбою, артилерією та дронами — пошкодили багатоквартирний та шість приватних будинків, адмінбудівлю.
- На Білицьке ворог скинув три авіабомби "КАБ-250" — руйнувань зазнало нежитлове приміщення.
- Чотири авіабомби "КАБ-250" росіяни спрямували на Куртівку Дружківської громади: постраждали шість приватних будинків.
- Під час масованої атаки БПЛА "Герань-2" у Райгородку зруйновані сім осель. П’ять приватних будинків внаслідок авіаудару пошкоджені в селі Олександро-Калинове.
- По Новофедорівці росія вдарила трьома БПЛА "Герань-2" — руйнувань зазнали сільськогосподарські споруди й автомобілі.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вночі 18 травня російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів загинула 28-річна жінка. Ще двоє осіб та 4-річний хлопчик отримали поранення.