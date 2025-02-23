Россияне расстреляли пленных украинских бойцов в Курской области
Российские военные казнили украинских бойцов, взятых в плен в Курской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.
По его данным, в соцсетях распространяется видео вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов – это воины 82-й бригады.
На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному.
"Расстрел украинских военнопленных – очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии. Расширяющееся в соцсетях видео свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права", – подчеркнул Лубинец.
По его словам, он уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Напомним, ранее в Курщине украинские десантники уничтожили российских морпехов, которые расстреливали пленных.