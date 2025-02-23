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23 февраля 2025, 17:46

Россияне расстреляли пленных украинских бойцов в Курской области

23 февраля 2025, 17:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские военные казнили украинских бойцов, взятых в плен в Курской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По его данным, в соцсетях распространяется видео вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов – это воины 82-й бригады.

На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному.

"Расстрел украинских военнопленных – очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии. Расширяющееся в соцсетях видео свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права", – подчеркнул Лубинец.

По его словам, он уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Напомним, ранее в Курщине украинские десантники уничтожили российских морпехов, которые расстреливали пленных.

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