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05 мая 2025, 19:05

В Донецкой области задержали командира, который требовал от подчиненных ежемесячные "откаты" по 40 000 грн

05 мая 2025, 19:05
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили командира батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области. Он наладил незаконный заработок на вымышленных «боевых» выплатах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Офицер требовал от подчиненных ежемесячные откаты по 40 000 грн за начисление повышенных выплат якобы за участие в боевых действиях в течение месяца.

Командир угрожал тем, кто отказывался платить, переводом в пехоту и отправлением "на ноль".

В настоящее время командира-взяточника доставили в Киев, где ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с его вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области ГБР разоблачила преступную группу, которая за 20 000 долларов незаконно переправляла мужчин за границу.

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