11:45  05 травня
У Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок: водій помер
09:40  05 травня
У багатоповерхівці в Києві вибухнула граната: поранена людина
07:31  05 травня
Дитячий конфлікт із ножем: у Житомирі постраждала школярка
UA | RU
UA | RU
05 травня 2025, 19:05

На Донеччині затримали командира, який вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 000 грн

05 травня 2025, 19:05
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України викрили командира батальйону однієї з бригад, що дислокується в Донецькій області. Він налагодив незаконний заробіток на вигаданих «бойових» виплатах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Офіцер вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 000 грн за нарахування підвищених виплат нібито за участь у бойових діях упродовж місяця.

Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити, переведенням у піхоту та відправленням "на нуль".

Наразі командира-хабарника доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині ДБР викрило злочинну групу, яка за 20 000 доларів незаконно переправляла чоловіків за кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область ЗСУ ДБР хабар корупція
У Донецькій області змінили графік комендантської години
02 травня 2025, 21:19
На Донеччині з двох сіл розпочато примусову евакуацію дітей
02 травня 2025, 14:56
Росіяни вдарили КАБами по Донеччині: загинули цивільні, є поранена
01 травня 2025, 16:00
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Одещині зникла 13-річна дівчина
05 травня 2025, 19:47
Боявся за власне життя: на Хмельниччині чоловік двічі відмовився від мобілізації
05 травня 2025, 18:47
Посадовці військової частини на Львівщині вкрали пального майже на мільйон гривень
05 травня 2025, 18:39
Продавали наркотики з шоколадним печивом: в Києві викрили наркоділків
05 травня 2025, 18:13
На Волині правоохоронці викрили зловмисників, які за 5-7 тис. доларів незаконно переправляли чоловіків за кордон
05 травня 2025, 17:29
На Одещині затримали інспектора, який за 5000 доларів обіцяв зробити відстрочку від армії
05 травня 2025, 17:17
Боявся служити: на Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації
05 травня 2025, 16:55
Вкрали авто і погрожували: на Київщині від чоловіка вимагали неіснуючий борг
05 травня 2025, 16:45
Майже всю Україну накриє дощами: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на вівторок, 6 травня
05 травня 2025, 16:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »