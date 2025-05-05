На Донеччині затримали командира, який вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 000 грн

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України викрили командира батальйону однієї з бригад, що дислокується в Донецькій області. Він налагодив незаконний заробіток на вигаданих «бойових» виплатах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Офіцер вимагав від підлеглих щомісячні "відкати" по 40 000 грн за нарахування підвищених виплат нібито за участь у бойових діях упродовж місяця.

Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити, переведенням у піхоту та відправленням "на нуль".

Наразі командира-хабарника доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині ДБР викрило злочинну групу, яка за 20 000 доларів незаконно переправляла чоловіків за кордон.