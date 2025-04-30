фото: Андрющенко

Во временно захваченном Мариуполе фиксируют перемещение вражеской неповрежденной военной техники с Бердянского направления в Россию

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Военные перемещения. Неожиданная новая тенденция. Грузовики с БК и до 10 тралов с техникой с Бердянского направления через Мариуполь – Новоазовск на территорию РФ. Не побиты (как видите) и с попыткой движения колонной", – написал он.

Андрющенко добавил, что пока наблюдают это перемещение "не системно два дня", поэтому "мало для предварительных выводов, но тенденция действительно интересна".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные власти конфисковывают тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, сбежавших из города после начала полномасштабного вторжения.