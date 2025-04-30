фото: Андрющенко

У тимчасово захопленому Маріуполі фіксують переміщення ворожої непошкодженої військової техніки з Бердянського напрямку до Росії

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"Військові переміщення. Несподівана нова тенденція. Вантажівки з БК та до 10 тралів з технікою з Бердянського напряму через Маріуполь – Новоазовськ на територію РФ. Не побиті (як бачите) та зі спробою руху колоною", – написав він.

Андрющенко додав, що поки спостерігають це переміщення "не системно два дні", тому "замало для попередніх висновків, але тенденція дійсно цікава".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, що втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.