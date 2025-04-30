06:40  30 квітня
На Хмельниччині жінка впала в погріб і зламала ногу
04:19  30 квітня
Контрабанда поштою: з України хотіли відправити історичні прикраси
00:37  30 квітня
У Тернополі засудили таксиста, який намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2025, 06:11

Росія викрадає дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей", – ЦНС

30 квітня 2025, 06:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей". Загалом планують викрасти 3 тисячі дітей

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Як повідомляється, понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми "Культурна карта 4+85".

Загалом до жовтня планують вивезти понад 3 тисячі дітей до Москви, Петербурга, Казані та Ростова-на-Дону.

"Під виглядом "культурних подорожей" окупанти змінюють світогляд дітей, нав’язують "величі" РФ, обривають зв'язки з Україною та готують до асиміляції в російське середовище", – зазначили у ЦНС.

На "екскурсіях" школярів годують пропагандистською історією і готують до вступу у російські виші – вже як "громадян РФ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму дітей тестують на ненависть до України. Насамперед йдеться про дітей українців та кримських татар.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти окупація діти викрадення Росія
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Укрзалізниця запускає новий поїзд, що з'єднає Прикарпаття, Галичину та Волинь
30 квітня 2025, 07:05
На Хмельниччині жінка впала в погріб і зламала ногу
30 квітня 2025, 06:40
На Кіровоградщині знищили подвійну бойову частину російської крилатої ракети
30 квітня 2025, 05:17
Контрабанда поштою: з України хотіли відправити історичні прикраси
30 квітня 2025, 04:19
Фронтмен O.Torvald Женя Галич заявив про сольну кар'єру: коли дебют
30 квітня 2025, 03:50
Уже не Квартал95: Олена Кравець дебютувала з моновиставою в театрі
30 квітня 2025, 03:05
Співаки і новий Холостяк: Злата Огнєвіч розповіла, з ким з відомих чоловіків хотіла б на побачення
30 квітня 2025, 02:30
У Криму на жінку напала зграя безпритульних собак: потерпіла в реанімації
30 квітня 2025, 02:05
Кияни обирають квартири по-новому: яке житло для людей стало перевагою
30 квітня 2025, 01:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »