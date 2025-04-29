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29 апреля 2025, 08:54

Обстрелы в Донецкой области: пятеро погибших, четверо раненых

29 апреля 2025, 08:54
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фото: Новынарня
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В результате вражеских обстрелов 28 апреля в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, за минувшие сутки россияне убили 3 гражданских в Новоэкономическом, одного человека в Константиновке и Шаховом.

Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

Общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области –3175 погибших и 7010 пострадавших.

Эти данные не учитывают количество жертв в Мариуполе и Волновахе, где точную информацию до сих пор невозможно собрать из-за временной оккупации.

Напомним, ночью 28 апреля российские войска с использованием трех дронов "Герань-2" ударили по Краматорску Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших.

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