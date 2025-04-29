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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили агрофирму, газопровод, гараж и частные автомобили.

Из-за вражеских ударов за сутки получили ранения 12 человек.

Напомним, в течение 28 апреля оккупанты нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома, объекты инфраструктуры и автомобили.