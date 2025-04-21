Через російські удари постраждали 4 жителів Донеччини
У неділю 20 квітня, російські окупаційні війська завдали 1 066 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо цивільних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали місто Торецьк, селище Новоекономічне та села Володимирівка, Гришине й Зоря
"Поблизу Зорі Іллінівської громади росіяни поцілили FPV-дроном по автомобілю — поранили двох цивільних осіб", — йдеться у повідомленні.
У Покровському районі одна людина поранена в Новоекономічному та одна – в Гришиному.
Сьогодні о 2:00 окупаційні війська обстріляли Костянтинівку та Іванопілля – пошкоджено щонайменше три приватних будинки.
Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Сіверську, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.