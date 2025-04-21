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21 квітня 2025, 15:00

Через російські удари постраждали 4 жителів Донеччини

21 квітня 2025, 15:00
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фото: Нацполіція
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У неділю 20 квітня, російські окупаційні війська завдали 1 066 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали місто Торецьк, селище Новоекономічне та села Володимирівка, Гришине й Зоря

"Поблизу Зорі Іллінівської громади росіяни поцілили FPV-дроном по автомобілю — поранили двох цивільних осіб", — йдеться у повідомленні.

У Покровському районі одна людина поранена в Новоекономічному та одна – в Гришиному.

Сьогодні о 2:00 окупаційні війська обстріляли Костянтинівку та Іванопілля – пошкоджено щонайменше три приватних будинки.

Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Сіверську, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Великдень російські війська обстріляли 13 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів троє цивільних загинули, ще троє мирних мешканців постраждали.

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