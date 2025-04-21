Через російські удари постраждали 4 жителів Донеччини

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У неділю 20 квітня, російські окупаційні війська завдали 1 066 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали місто Торецьк, селище Новоекономічне та села Володимирівка, Гришине й Зоря

"Поблизу Зорі Іллінівської громади росіяни поцілили FPV-дроном по автомобілю — поранили двох цивільних осіб", — йдеться у повідомленні.

У Покровському районі одна людина поранена в Новоекономічному та одна – в Гришиному.

Сьогодні о 2:00 окупаційні війська обстріляли Костянтинівку та Іванопілля – пошкоджено щонайменше три приватних будинки.

Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Сіверську, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу 19 квітня.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.