Фото з відкритих джерел

Вбивці активіста з Бахмуту тепер на волі. Суд ухвалив рішення відправити їх на службу до Збройних сил

Про це повідомляє правозахисна організація ZMINA, передає RegioNews.

Суди задовільнили подання щодо двох ув’язнених через вбивство бахмутського активіста Артема Мірошниченка. Про це організації повідомили у відповідь на запит, яка надійшла від Слов’янського мійського районного суду.

Таким чином, Полтавський районний суд задовольнив подання Божковської виправної колонії №16) про умовно-дострокове звільнення засудженого Миколи Барабаша. Причина - для проходження військової служби за контрактом.

Аналогічне рішення ухвалив Первомайський міськрайонний суд Харківської області щодо Олександра Баришка. Він відбував покарання в Первомайській виправній колонії №117. При цьому зауважили, що за обома засудженими встановили адміністративний нагляд.

Довідка. 29 листопада 2019 року в Бахмуті (Донецька область) напали на 36-річного активіста й волонтера Артема Мирошниченка. Нападниками були двоє хлопців 16 та 17 років. Рідний брат активіста стверджував, що конфлікт між ними спалахнув через українську мову.

Відомо, що один нападник напав на Артема, побив і кинув головою об плиту, а інший - просто дивився. 6 грудня, не приходячи до тями, активіст помер. Його поховали в Бахмуті.