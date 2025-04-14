фото: ГПСУ

Аэроразведчики ГПСУ продолжают выполнение боевых задач на Харьковщине в борьбе с российскими войсками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По результатам ночного рейда с помощью дронов "Баба Яга" были уничтожены четыре позиции и два укрытия оккупантов.

Напомним, пограничники уничтожили на Харьковщине танк и несколько "буханок" оккупантов.