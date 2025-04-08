Оккупанты ударили по Доброполью в Донецкой области: сгорели автомобили, повреждены дома и магазин

фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Ночью 8 апреля войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Доброполья Покровского района. Из-за атаки в городе повреждена жилищная инфраструктура и гражданский автотранспорт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В результате обстрела были повреждены два многоквартирных жилых дома, магазин, а также загорелись два легковых автомобиля", – говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пожара. К счастью, в результате вражеских обстрелов люди не пострадали.

Напомним, 7 апреля россияне убили двух жителей Донбасса – Константиновки и Гришиного – и еще двоих ранили.