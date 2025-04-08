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08 апреля 2025, 10:07

В Румынию через лес: на Донетчине задержали организатора схемы переправки мужчин за границу

08 апреля 2025, 10:07
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фото: прокуратура
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Правоохранители задержали организатора канала нелегального выезда мужчин за границу. Делок продавал электронные карты побега в Румынию через лес

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Для поиска клиентов фигурант привлек своего знакомого из-за границы – администратора групп в мессенджере. Сообщники предлагали военнообязанным уйти от мобилизации за 7000 евро.

Услуги включали: сопровождение мужчин в Ивано-Франковскую область, предоставление перечня необходимого снаряжения и электронного маршрута лесными тропами в обход пунктов пропуска.

Организатора незаконного бизнеса задержали при получении им части денег.

Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области женщина с инвалидностью помогла выехать за границу двум своим фиктивным мужьям. Ее задержали.

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