В Румынию через лес: на Донетчине задержали организатора схемы переправки мужчин за границу
Правоохранители задержали организатора канала нелегального выезда мужчин за границу. Делок продавал электронные карты побега в Румынию через лес
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Для поиска клиентов фигурант привлек своего знакомого из-за границы – администратора групп в мессенджере. Сообщники предлагали военнообязанным уйти от мобилизации за 7000 евро.
Услуги включали: сопровождение мужчин в Ивано-Франковскую область, предоставление перечня необходимого снаряжения и электронного маршрута лесными тропами в обход пунктов пропуска.
Организатора незаконного бизнеса задержали при получении им части денег.
Задержанному объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во Львовской области женщина с инвалидностью помогла выехать за границу двум своим фиктивным мужьям. Ее задержали.