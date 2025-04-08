До Румунії через ліс: на Донеччині затримали організатора схеми переправлення чоловіків за кордон
Правоохоронці затримали організатора каналу нелегального виїзду чоловіків за кордон. Ділок продавав електронні карти втечі до Румунії через ліс
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Для пошуку клієнтів фігурант залучив свого знайомого з-за кордону – адміністратора груп у месенджері. Спільники пропонували військовозобов’язаним втекти від мобілізації за 7000 євро.
Послуги включали: супровід чоловіків до Івано-Франківщини, надання переліку необхідного спорядження та електронного маршруту лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.
Організатора незаконного бізнесу затримали під час отримання ним частини грошей.
Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам. Її затримали.