00:58  08 квітня
На Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам
03:20  08 квітня
У Чернігові затримали диверсанта: ним виявився підліток
05:45  08 квітня
Розвідники показали, як нищать російські дрони прямо в небі
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 10:07

До Румунії через ліс: на Донеччині затримали організатора схеми переправлення чоловіків за кордон

08 квітня 2025, 10:07
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали організатора каналу нелегального виїзду чоловіків за кордон. Ділок продавав електронні карти втечі до Румунії через ліс

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Для пошуку клієнтів фігурант залучив свого знайомого з-за кордону – адміністратора груп у месенджері. Спільники пропонували військовозобов’язаним втекти від мобілізації за 7000 євро.

Послуги включали: супровід чоловіків до Івано-Франківщини, надання переліку необхідного спорядження та електронного маршруту лісовими стежками в обхід пунктів пропуску.

Організатора незаконного бізнесу затримали під час отримання ним частини грошей.

Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам. Її затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ ЄС затримання Донецька область втеча від мобілізації втеча за кордон переправник
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Auchan онлайн: як вигідно купувати продукти без черг?
08 квітня 2025, 11:28
Спільний секретний штаб України і США: Залужний поділився подробицями
08 квітня 2025, 11:27
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
08 квітня 2025, 11:15
Поліцейські викрили двох жителів Одещини у незаконному зберіганні боєприпасів
08 квітня 2025, 10:55
Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
08 квітня 2025, 10:44
На Харківщині поліція продовжує евакуацію жителів з небезпечних територій
08 квітня 2025, 10:35
У Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко побив людину
08 квітня 2025, 10:33
На Одещині розшукують підлітка
08 квітня 2025, 10:17
На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай
08 квітня 2025, 09:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »