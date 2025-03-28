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28 марта 2025, 05:05

На Харьковщине пограничники уничтожили российский блокпост и пункт управления БпЛА

28 марта 2025, 05:05
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фото: ГПСУ
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Бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по позициям российских оккупантов в Харьковской области

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Захватчиков ликвидировали украинские дроны.

"На Харьковщине поражен вражеский блокпост — оккупанты разлетелись кто куда. Тяжело было и операторам БпЛА противника, позицию которых выявили и уничтожили наши пилоты", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Харьковской области полк "Ахиллес" уничтожил танки, минный заградитель и грузовики оккупантов.

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