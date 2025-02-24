Последствия авиаудара по Харьковщине: повреждены десятки домов

фото: прокуратура

В понедельник, 24 февраля, в 10:15 российская армия сбросила КАБ на село Цуповка Харьковского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В результате атаки в селе вспыхнули пожары в частном секторе. Повреждены не менее 20 домов, хозяйственные помещения, авто.

Всего пострадали четыре человека. У 21-летнего жителя акубаротравма, его состояние удовлетворительное. В состоянии средней тяжести в больницу госпитализировали 19-летнюю девушку: у нее многочисленные осколочные ранения.

Двое мужчин 37 и 73 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии: у обоих взрывные травмы, переломы и т.д.

Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших в результате удара по селу Цуповка.