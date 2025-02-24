Россияне обстреляли Херсон: из-под завалов дома деблокировали тело мужчины
Сегодня ночью российские войска ударили по Днепровскому району Херсона с временно оккупированного левобережья. Есть жертва и раненый
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
"Взрывную травму, несовместимую с жизнью, получил 72-летний мужчина. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов дома", – говорится в сообщении.
Роман Мрочко добавил, что в результате вражеских обстрелов 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Пострадавшего госпитализировали в больницу полицейские.
Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще трое мирных жителей получили ранения.
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