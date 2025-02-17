Россияне уничтожают исторический центр Мариуполя под видом "восстановления"

фото: ЦНС

Оккупанты под видом "восстановительных" мероприятий во временно оккупированном Мариуполе приступили к демонтажу исторического центра города. Россияне уничтожают дома, имеющие историческую ценность

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным ресурса, домов, имеющих историческую ценность, осталось не так много. Значительную часть города враг уничтожил своими массированными обстрелами до фона.

"В центральной части города представители российской оккупационной администрации (РОА) додумались разрешить проводить застройку так называемого "нового" жилья под ипотеку для россиян из депрессивных регионов РФ и иммигрантов из Азии", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что это целенаправленная политика, направленная на изменение этнического состава населения в создание иллюзии "возвращения жизни" в разрушенный город.

В то же время, жители Мариуполя остаются без жилья, поскольку компенсационные квартиры им не выделяют. По данным ресурса, все строительство направлено исключительно на переселение россиян.

Кроме того, несмотря на громкие заявления оккупантов о "ремонтах", строительные работы заморожены из-за отсутствия должного финансирования, а завезенные рабочие постоянно жалуются на невыплату зарплат. В связи с этим оккупанты часто делают лишь косметический ремонт фасадов, тогда как внутри дома остаются непригодными для жизни. Тем не менее, картинка для росСМИ "представляется в лучших традициях" российской пропаганды.

В ЦНС подчеркнули, что "как бы враг ни пытался сделать Мариуполь российским – ему это не удастся сделать никогда, поскольку душа этого города сине-желтая".

Напомним, ранее сообщалось, что "новая власть" оккупированного Мариуполя обещает местным жителям передать "бесхозные квартиры".