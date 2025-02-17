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17 лютого 2025, 05:56

Росіяни знищують історичний центр Маріуполя під виглядом "відновлення"

17 лютого 2025, 05:56
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фото: ЦНС
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Окупанти під виглядом "відновлювальних" заходів в тимчасово окупованому Маріуполі розпочали демонтаж історичного центру міста. Росіяни знищують будинки, які мають історичну цінність

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

За даними ресурсу, будинків, які мають історичну цінність, залишилося не так багато. Значну частину міста ворог знищив своїми масованими обстрілами до тла.

"Відтак в центральній частині міста представники російської окупаційної адміністрації (РОА) додумалися дозволити проводити забудову так званого "нового" житла під іпотеку для росіян з депресивних регіонів РФ та іммігрантів з Азії", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що це цілеспрямована політика, яка націлена на зміну етнічного складу населення в створення ілюзії "повернення життя" в зруйноване місто.

Водночас жители Маріуполя залишаються без житла, оскільки компенсаційні квартири їм не виділяють. За даними ресурсу, усе будівництво спрямоване виключно на переселення росіян.

Крім того, попри гучні заяви окупантів про "ремонти", будівельні роботи заморожені через відсутність належного фінансування, а завезені робітники постійно скаржаться на невиплату зарплат. У зв'язку з цим окупанти часто роблять лише косметичний ремонт фасадів, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя. Проте, картинка для росЗМІ "подається у кращих традиціях" російської пропаганди.

У ЦНС наголосили, що "як би ворог не намагався зробити Маріуполь російським – йому це не вдасться зробити ніколи, оскільки душа цього міста є синьо-жовтою".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "нова влада" окупованого Маріуполя обіцяє місцевим жителям передати "безхазяйні квартири".

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