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12 февраля 2025, 06:41

Удар по позициям: пограничники уничтожили технику и склады боекомплекта оккупантов на Донетчине

12 февраля 2025, 06:41
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фото: скриншот с видео
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Операторы ударных дронов подразделения "Феникс" бригады "Месть" разгромили позиции российских окупантов на Краматорском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

В результате боевой работы были уничтожены: 2 антенна-усилителя сигнала для БпЛА, камера видеонаблюдения, миномет, 5 военных грузовиков и 5 автомобилей оккупантов, 4 склада с боекомплектом.

"Пограничники продолжают эффективно уничтожать враждебную логистику и технику, не позволяя оккупантам закрепиться на позициях", – отметили в ГПСУ.

Напомним, Силы беспилотных систем уничтожили редкую огнеметную систему ТОС-А1 "Сонцепек" на Запорожском направлении.

пограничники война фронт потери россиян Краматорское направление
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