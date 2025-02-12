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Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок бойової роботи були знищені: 2 антени-підсилювачі сигналу для БпЛА, камера відеоспостереження, міномет, 5 військових вантажівок і 5 автомобілів окупантів, 4 склади з боєкомплектом.

"Прикордонники продовжують ефективно знищувати ворожу логістику та техніку, не даючи окупантам змоги закріпитися на позиціях", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили рідкісну вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.