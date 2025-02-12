Удар по позиціях: прикордонники знищили техніку та склади боєкомплекту окупантів на Донеччині
Оператори ударних дронів підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" розгромили позиції російських окупантів на Краматорському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Внаслідок бойової роботи були знищені: 2 антени-підсилювачі сигналу для БпЛА, камера відеоспостереження, міномет, 5 військових вантажівок і 5 автомобілів окупантів, 4 склади з боєкомплектом.
"Прикордонники продовжують ефективно знищувати ворожу логістику та техніку, не даючи окупантам змоги закріпитися на позиціях", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили рідкісну вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.
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