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12 лютого 2025, 06:41

Удар по позиціях: прикордонники знищили техніку та склади боєкомплекту окупантів на Донеччині

12 лютого 2025, 06:41
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фото: скріншот із відео
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Оператори ударних дронів підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" розгромили позиції російських окупантів на Краматорському напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок бойової роботи були знищені: 2 антени-підсилювачі сигналу для БпЛА, камера відеоспостереження, міномет, 5 військових вантажівок і 5 автомобілів окупантів, 4 склади з боєкомплектом.

"Прикордонники продовжують ефективно знищувати ворожу логістику та техніку, не даючи окупантам змоги закріпитися на позиціях", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили рідкісну вогнеметну систему ТОС-А1 "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку.

прикордонники війна фронт втрати росіян Краматорський напрямок
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