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07 января 2025, 11:24

Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: ранены

07 января 2025, 11:24
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фото: полиция
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Российские военные не перестают атаковать Семеновку Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Еще с вечера, 6 января, россияне били по мирному городу – в результате ударов повреждены три жилых дома. Утром 7 января оккупанты продолжили террор граждан и ударили из артиллерии по гражданской инфраструктуре – ранения получила 68-летняя женщина и двое местных мужчин в возрасте 45 и 65 лет. В результате обстрела также повреждены здания и жилые дома.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Правоохранители фиксируют последствия вражеских попаданий.

Напомним, в ночь на 7 января армия РФ выпустила по Украине около 40 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 28 вражеских дронов, еще 10 — локационно потеряны.

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