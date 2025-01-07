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07 січня 2025, 13:00

Донеччина під обстрілами: росіяни вбили цивільного, 4 людей поранені

07 січня 2025, 13:00
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фото: Нацполіція
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У понеділок, 6 січня, російські окупаційні війська завдали майже 3,5 тисячі ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще четверо мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Покровськ, Родинське, Сіверськ, Торецьк, села Віролюбівка, Запорізьке, Іванопілля, Катеринівка, Рівне та Сергіївка.

Російські загарбники пошкодили 37 цивільних об’єктів, із них — 23 житлових будинків.

"По Сіверську окупанти вдарили з артилерії – одну людину вбили та одну поранили, пошкодили приватну оселю", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 6 січня:

  • Родинське РФ атакувала дронами та артилерією – травмовано цивільну особу, пошкоджено два багатоквартирних і приватний будинки, заклад освіти, три гаражі, два автомобілі.
  • У Рівному росіяни поцілили дроном в цивільне авто – поранень зазнали двоє людей.
  • Внаслідок обстрілів Покровська пошкоджені два приватні будинки і гараж. У Запорізькому постраждали приватний будинок і гараж, у Сергіївці – промислова зона.
  • Бомбами "ФАБ-250" у Катеринівці пошкоджені чотири приватних будинки, в Іванопіллі – об’єкт інфраструктури і ЛЕП.
  • Віролюбівку ворог накрив з артилерії – пошкодив 12 приватних будинків.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, на околиці міста Добропілля Покровського району 11-річні хлопчики підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

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