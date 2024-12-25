фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews .

В рамках программы "университетские изменения", которую реализует кремлевское "движение первых", в 2024 году около 3700 старшеклассников из временно оккупированной Донецкой области были вывезены в Россию. Там им демонстрируют учебные заведения и предлагают льготные условия для поступления.

Особый акцент делается на программах для "талантливой молодежи". Таким образом, оккупанты стимулируют ассимиляцию детей, пытаясь привязать их к российской пропагандистской идеологии.

Как отметили в ЦНС, эта инициатива является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на формирование у молодежи культурной идентификации с Россией.

Сколько детей в итоге решили поступать в российские университеты, пока неизвестно, но программа вызывает беспокойство как очередная попытка вмешательства в жизнь украинцев на оккупированных территориях и "вымывания мозгов" украинских детей.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне заставляют учащихся захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ.