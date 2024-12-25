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25 декабря 2024, 14:56

Пропаганда через образование: Россия вывозит украинских школьников в свои университеты

25 декабря 2024, 14:56
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фото: ЦНС
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Российские оккупационные власти продолжают принудительно интегрировать украинских детей с временно оккупированных территорий

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews .

В рамках программы "университетские изменения", которую реализует кремлевское "движение первых", в 2024 году около 3700 старшеклассников из временно оккупированной Донецкой области были вывезены в Россию. Там им демонстрируют учебные заведения и предлагают льготные условия для поступления.

Особый акцент делается на программах для "талантливой молодежи". Таким образом, оккупанты стимулируют ассимиляцию детей, пытаясь привязать их к российской пропагандистской идеологии.

Как отметили в ЦНС, эта инициатива является частью более широкой стратегии Кремля, направленной на формирование у молодежи культурной идентификации с Россией.

Сколько детей в итоге решили поступать в российские университеты, пока неизвестно, но программа вызывает беспокойство как очередная попытка вмешательства в жизнь украинцев на оккупированных территориях и "вымывания мозгов" украинских детей.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне заставляют учащихся захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ.

оккупанты дети университет школьники оккупация Россия Донецкая область
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