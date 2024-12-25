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25 грудня 2024, 14:56

Пропаганда через освіту: Росія вивозить українських школярів до своїх університетів

25 грудня 2024, 14:56
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фото: ЦНС
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Російська окупаційна влада продовжує примусово інтегрувати українських дітей з тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

У межах програми "університетські зміни”, яку реалізує кремлівський "рух перших”, у 2024 році близько 3700 старшокласників із тимчасово окупованої Донеччини були вивезені до Росії. Там їм демонструють навчальні заклади та пропонують пільгові умови для вступу.

Особливий акцент робиться на програмах для "талановитої молоді”. Таким чином, окупанти стимулюють асиміляцію дітей, намагаючись прив’язати їх до російської пропагандистської ідеології.

Як зазначили у ЦНС, ця ініціатива є частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на формування у молоді культурної ідентифікації з Росією.

Скільки дітей у результаті вирішили вступати до російських університетів, поки невідомо, але програма викликає занепокоєння як чергова спроба втручання в життя українців на окупованих територіях та "вимивання мізків” українських дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують учнів захоплених шкіл проходити тести на знання фейкової конституції РФ.

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