Оккупанты придумали новый способ переброски резервов через Мариуполь

фото: Андрющенко

Россияне перебрасывают резервы на фронт через Мариуполь, применяя гражданские грузовики. Таким образом, оккупанты, вероятно, пытаются уберечься от атак

Об этом передает RegioNews со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне вернулись к тактике перевозки грузов на нужду фронта гражданскими фурами", – рассказал он.

На этой неделе, по данным советника мэра, наблюдали такое движение через Мариуполь в Бердянский район и Приморск.

"Обычные с виду двадцатитонные фуры – в прицепах "какие-то ракеты" по информации от наших источников. Двигались в сопровождении легковых автомобилей с военными внутри. Подобную тенденцию наблюдали партизаны, но со стороны Крыма на направление Приморска и по самому Крыму", – отметил Андрющенко.

По его мнению, такая осмотрительность россиян объясняется попыткой избежать попадания под атаку дронами.

"Неудивительно, что практику применения гражданского транспорта россияне вернули после массированной атаки на инфраструктуру Бердянска и района на прошлой неделе", – констатировал советник мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне уничтожили в Мариуполе монументальные мозаичные панно художников Баранника и Фатхи.