15:51  09 ноября
Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков
12:55  09 ноября
На Прикарпатье горел дизель-поезд с пассажирами
16:24  09 ноября
В Киеве во время ремонтных работ обрушилась стена: рабочего вытаскивали спасатели
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2024, 09:13

Оккупанты придумали новый способ переброски резервов через Мариуполь

09 ноября 2024, 09:13
Читайте також українською мовою
фото: Андрющенко
Читайте також
українською мовою

Россияне перебрасывают резервы на фронт через Мариуполь, применяя гражданские грузовики. Таким образом, оккупанты, вероятно, пытаются уберечься от атак

Об этом передает RegioNews со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне вернулись к тактике перевозки грузов на нужду фронта гражданскими фурами", – рассказал он.

На этой неделе, по данным советника мэра, наблюдали такое движение через Мариуполь в Бердянский район и Приморск.

"Обычные с виду двадцатитонные фуры – в прицепах "какие-то ракеты" по информации от наших источников. Двигались в сопровождении легковых автомобилей с военными внутри. Подобную тенденцию наблюдали партизаны, но со стороны Крыма на направление Приморска и по самому Крыму", – отметил Андрющенко.

По его мнению, такая осмотрительность россиян объясняется попыткой избежать попадания под атаку дронами.

"Неудивительно, что практику применения гражданского транспорта россияне вернули после массированной атаки на инфраструктуру Бердянска и района на прошлой неделе", – констатировал советник мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне уничтожили в Мариуполе монументальные мозаичные панно художников Баранника и Фатхи.

война фронт оккупанты Мариуполь
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
Российские войска ударили по Одессе "шахедами": ранен человек, повреждена инфраструктура, возникли пожары
10 ноября 2024, 01:20
Бойцы СБУ за две недели уничтожили 16 российских "Градов"
09 ноября 2024, 20:01
Государство подготовилось к любым сценариям на время отопительного сезона, – Елена Шуляк
09 ноября 2024, 19:05
Ракетный удар по Харькову 1 ноября: в больнице скончался раненый полицейский
09 ноября 2024, 18:33
На столичной Русановке произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавший
09 ноября 2024, 17:47
По реке и через горы: на Закарпатье разоблачили два канала переправки уклонистов в Румынию
09 ноября 2024, 17:10
В Киеве во время ремонтных работ обрушилась стена: рабочего вытаскивали спасатели
09 ноября 2024, 16:24
Умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков
09 ноября 2024, 15:51
Пятеро в двухместной лодке через Тису: мужчины заплатили переправщикам 8-11 тысяч долларов
09 ноября 2024, 15:24
Россияне обстреляли Харьковщину: два человека погибли, еще два пострадали
09 ноября 2024, 14:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Андрей Длигач
Павел Казарин
Все блоги »