Потери России на Курском направлении составляют более 20 тысяч военных, - Сырский

фото: t.me/osirskiy

За почти три месяца операции Сил обороны Украины в Курской области российская армия потеряла более 20 тысяч солдат и более тысячи единиц вооружения и военной техники

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на 5 ноября потери РФ на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них:

ликвидированы – 7 905,

раненые – 12 220,

попали в плен – 717.

"За тот же период уничтожена 1101 единица вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машин, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники", - добавил Александр Сырский.

Напомним, в мае РФ планировала наступление на Сумском направлении из Курской области. Силы обороны сделали превентивный шаг и начали наступательную операцию на Курщине.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявление Путина об окружении украинских войск в Курской области.