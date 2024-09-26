Нацгвардейцы уничтожили два состава боеприпасов россиян на Донецком направлении

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Артиллеристы Нацгвардии ударили по двум складам боеприпасов оккупантов на Донецком направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко.

"На Донецком направлении артиллеристы Нацгвардии уничтожили два склада из БК, миномет, временное место нахождения противника", – говорится в сообщении.

Пивненко отметил, что именно такие действия ежедневно по всем направлениям, в том числе на сложных участках в Донецкой области, позволяют замедлять и останавливать россиян.

Напомним, пограничники показали, как уничтожили скопление пехоты оккупантов в Харьковской области.