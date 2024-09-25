Пограничники уничтожили скопление пехоты оккупантов в Харьковской области

фото: ГПСУ

Бойцы ГПСУ точным сбросом из FPV-дрона в блиндаж уничтожили скопление вражеской пехоты на Волчанском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пилоты FPV-дронов Краматорского пограничного отряда нашли скрытую позицию российской пехоты, где они накопились и фактически не выдвигали и головы. Решили проблему точным попаданием дрона точно в блиндаж. Больше не смогут прятаться – нет ни позиции, ни пехоты", – говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили 6 танков, 18 ББМ, 19 артсистем и 6 складов с боеприпасами российских захватчиков.