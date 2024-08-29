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Украинские бойцы показали уничтожение вражеской пушки и укрытия оккупантов на Донетчине
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29 августа 2024, 07:05

Украинские бойцы показали уничтожение вражеской пушки и укрытия оккупантов на Донетчине

29 августа 2024, 07:05
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фото: ГПСУ
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Операторы ударных дронов пограничной бригады "Месть" показали, как насыпают оккупантам на Краматорском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские бойцы повредили вражескую пушку-гаубицу Д-20 и укрытие. В результате атаки были ликвидированы двое и ранен один оккупант.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском направлении воины-пограничники поразили дронами-камикадзе огневые позиции российской армии.

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