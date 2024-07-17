Донетчина под обстрелами: россияне убили одного и ранили семерых мирных жителей

фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 16 июля, российские войска 2516 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак один гражданский погиб, семь человек получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки под ударом оказались 13 населенных пунктов:

города Покровск, Украинск;

поселки Новоэкономическое, Северное, Щербиновка, Ямполь;

села Бурлацкое, Ильинка, Екатериновка, Нелиповка, Островское, Раздольное, Старая Николаевка.

В общей сложности захватчики повредили 73 гражданских объекта — 39 жилых домов, учебное заведение, дом культуры, нежилые помещения, критическую инфраструктуру, гаражи и автомобили.

"По Покровску россияне ударили тремя управляемыми бомбами "УМПБ Д-30 СН" - ранили четырех жителей, повредили 25 частных домов, нежилое помещение, газопровод. В Северном в результате вражеских обстрелов погибло гражданское лицо, еще одно получило ранения", — говорится в сообщении.

Из РСЗО "Ураган" и артиллерии россияне накрыли Украинск, травмирован человек, повреждены шесть многоквартирных домов, 30 гаражей и гражданские авто. Также ранен в Ильинке.

Кроме того, поступила информация о двух мирных жителях, раненых 15 июля, — в Нью-Йорке и Нелиповке.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области, вблизи села Раздольное Волновахского района, в пшеничном поле нашли неразорванную полутонную авиабомбу. ФАБ-500 сначала обезвредили, а затем уничтожили путем контролируемого подрыва.