фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Неразорванные снаряды, которые находятся на пшеничных полях, создают смертельную опасность для фермеров во время уборки урожая", – говорится в сообщении.

Обнаруженную авиабомбу ФАБ-500 сначала обезвредили, а впоследствии уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, 14 июля дети из села Гребля на Закарпатье купались в реке Боржава и обнаружили на берегу противотанковую мину времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Запорожье саперы уничтожили полутонную авиабомбу. КАБ-500 содержал модифицированный взрыватель, поэтому его нельзя было транспортировать. Специалисты ГСЧС контролируемо взорвали бомбу на месте обнаружения.