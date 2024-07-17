На Донетчине в пшеничном поле нашли неразорванную полутонную авиабомбу
Вблизи села Раздольное Волновахского района пиротехнические подразделения ГСЧС при обследовании земель сельскохозяйственного назначения обнаружили неразорванную авиабомбу ФАБ-500
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Донецкой области.
"Неразорванные снаряды, которые находятся на пшеничных полях, создают смертельную опасность для фермеров во время уборки урожая", – говорится в сообщении.
Обнаруженную авиабомбу ФАБ-500 сначала обезвредили, а впоследствии уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, 14 июля дети из села Гребля на Закарпатье купались в реке Боржава и обнаружили на берегу противотанковую мину времен Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что в Запорожье саперы уничтожили полутонную авиабомбу. КАБ-500 содержал модифицированный взрыватель, поэтому его нельзя было транспортировать. Специалисты ГСЧС контролируемо взорвали бомбу на месте обнаружения.