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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": стреляли из запрещенных вооружений
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25 октября 2021, 08:06 5

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": стреляли из запрещенных вооружений

25 октября 2021, 08:06 5
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, боевики вели огонь в сторону Каменки из минометов 120 калибра. Из гранатометов различных систем оккупанты вели огонь неподалеку Светлодарска, Майского и Новоселовки Второй.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 23 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС война обстрел военная техника минские соглашения

 
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