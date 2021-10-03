За минувшие сутки российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС

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За прошедшие сутки, 2 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один наш военный ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

У Новозванівки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерию калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьянки наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска противник совершил плотный обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции наших защитников вблизи Зайцево попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Нью-Йорка российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Обстрелы из стрелкового оружия наемники осуществили в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Новотошковское та Новолуганское.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-средней тяжести.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя оружие запрещенных калибров, чем заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 3 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что 1 октября на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты били из минометов по домам в Авдеевке.