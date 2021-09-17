Спецодежда и проверка температуры. В Киеве начали проверять общественный транспорт
Начиная с пятницы, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, в салонах транспорта будут проверять температуру и следить за чистотой и техническим состоянием транспорта.
Среди других стандартов, которые будут контролировать инспекторы Коммунальной службы перевозок, есть:
- наличие всех необходимых документов у водителей;
- наличие форменной одежды у водителей;
- температурный скрининг в салонах;
- отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса;
- наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;
- техническое состояние транспорта, чистоту;
- приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.
Для фиксации нарушений у инспекторов будут постоянно включенные боди-камеры, прикрепленные на одежду работников.
Напомним, ранее в КГГА рассказали, сколько желающих получить спецпропуски на транспорт.
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