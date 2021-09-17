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17 сентября 2021, 09:46 45

Спецодежда и проверка температуры. В Киеве начали проверять общественный транспорт

17 сентября 2021, 09:46 45
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Фото: kyivcity.gov.ua
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Начиная с пятницы, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, в салонах транспорта будут проверять температуру и следить за чистотой и техническим состоянием транспорта.

Среди других стандартов, которые будут контролировать инспекторы Коммунальной службы перевозок, есть:

  • наличие всех необходимых документов у водителей;
  • наличие форменной одежды у водителей;
  • температурный скрининг в салонах;
  • отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса;
  • наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;
  • техническое состояние транспорта, чистоту;
  • приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.

Для фиксации нарушений у инспекторов будут постоянно включенные боди-камеры, прикрепленные на одежду работников.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, сколько желающих получить спецпропуски на транспорт.

транспорт автобус водители маршрутки инспекция общественный транспорт

 
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