Спецодежда и проверка температуры. В Киеве начали проверять общественный транспорт

Фото: kyivcity.gov.ua

Начиная с пятницы, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, в салонах транспорта будут проверять температуру и следить за чистотой и техническим состоянием транспорта.

Среди других стандартов, которые будут контролировать инспекторы Коммунальной службы перевозок, есть:

наличие всех необходимых документов у водителей;

наличие форменной одежды у водителей;

температурный скрининг в салонах;

отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса;

наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;

техническое состояние транспорта, чистоту;

приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.

Для фиксации нарушений у инспекторов будут постоянно включенные боди-камеры, прикрепленные на одежду работников.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, сколько желающих получить спецпропуски на транспорт.