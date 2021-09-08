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На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
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08 сентября 2021, 17:38 21

На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия

08 сентября 2021, 17:38 21
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Фото из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения Операции объединенный сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В направлении населенного пункта Опытное российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, что за прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков.

обстрел Донбасс БПЛА ООС оккупанты

 
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