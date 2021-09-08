На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших защитников из запрещенного Минскими соглашениями оружия
С начала суток в зоне проведения Операции объединенный сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
В направлении населенного пункта Опытное российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, что за прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков.