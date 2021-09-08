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На Донбасі окупанти знову обстріляли наших захисників з забороненої Мінськими угодами зброї
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08 вересня 2021, 17:38 21

На Донбасі окупанти знову обстріляли наших захисників з забороненої Мінськими угодами зброї

08 вересня 2021, 17:38 21
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаний сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

обстріл Донбас БПЛА ООС окупанти

 
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