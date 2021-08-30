На Киевщине обнаружили схрон со взрывчаткой и боеприпасами

Фото: Нацполиция

В городе Бровары Киевской области на территории заброшенного сооружения местный житель обнаружил две сумки с боеприпасами

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

Правоохранители обнаружили гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, гранату "ВОГ" и два запал "УЗРГМ", 988 патронов разного калибра, магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт. детали до карабина Мосина и автомата Калашникова.

"Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают лицо, оставившее взрывоопасные предметы и происхождение боеприпасов.

Напомним, на днях в частном доме в центре Кропивницкого нашли схрон оружия.