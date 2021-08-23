На Донбассе оккупанты убили нашего бойца: стало известно его имя
В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский боец – это военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода.
По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.
"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.
Напомним, что в воскресенье, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли наших бойцов и убили одного нашего защитника.
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