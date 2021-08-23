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23 августа 2021, 13:08 84

На Донбассе оккупанты убили нашего бойца: стало известно его имя

23 августа 2021, 13:08 84
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FB 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
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В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский боец – это военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода.

По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли наших бойцов и убили одного нашего защитника.

ООС Донбасс погибшие ВСУ

 
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