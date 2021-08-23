На Донбасі окупанти вбили нашого бійця: стало відомо його ім'я

FB 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український боєць – це військовий 28-й ОМБр лейтенант Юрій Михайлов

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу.

За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.

"З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти п'ять разів обстріляли наших бійців і вбили одного нашого захисника.