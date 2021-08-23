Сутки в ООС: пять обстрелов и погибший украинский военный

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В воскресенье, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты пять раз обстреляли наших бойцов и убили одного защитника

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики стреляли вблизи Луганского, Марьинки и Песков.

"У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, что в течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину".