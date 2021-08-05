Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз обстреляли наших бойцов

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За минувшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли украинских защитников и зафиксирован 1 пролет беспилотника. В результате обстрелов 1 военный ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ООС

Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.

У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новоштоківського противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья-удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, что 3 августа боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска.