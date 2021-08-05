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Доба в зоні ООС: окупанти 8 разів обстріляли наших бійців
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05 серпня 2021, 08:11 53

Доба в зоні ООС: окупанти 8 разів обстріляли наших бійців

05 серпня 2021, 08:11 53
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Фото з відкритих джерел
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За минулу добу, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів обстріляли українських захисників та зафіксовано 1 проліт безпілотника. В результаті обстрілів 1 військовий поранений

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ООС

Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новоштоківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров’я– задовільний", - зазначається у повідомлені.

Станом на 7 годину ранку, 5 серпня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіїївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 3 серпня бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування території біля Майорська

ООС обстріли окупанти ЗСУ

 
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