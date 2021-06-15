Из-за грозы в трех областях обесточены 40 населенных пунктов

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Вследствие осложнения погодных условий, а именно порывы ветра и грозы, сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Это привело к обесточиванию 40 населенных пунктов в трех областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 07:00 15 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Киевская - 27, Черновицкая - 9 и Кировоградская - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 11 частных жилых домов и 50 домохозяйств.

Кроме того, как сообщают спасатели, 15 июня днем в южной части ожидаются значительные дожди. Днем в Украине, кроме западных и северных областей грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, недавно в Черновцах прошел град размером с перепелиное яйцо.