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На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет
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16 июня 2021, 08:11 48

На Донбассе за сутки зафиксировали шесть нарушений: потерь из-за обстрелов нет

16 июня 2021, 08:11 48
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Так, неподалеку Новгородского боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского и в направлении Новотошковского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Песков оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 16 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка боевики обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, ранее пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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