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На Донбасі за добу зафіксували шість порушень: втрат через обстріли немає
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16 червня 2021, 08:11 46

На Донбасі за добу зафіксували шість порушень: втрат через обстріли немає

16 червня 2021, 08:11 46
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 15 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Так, неподалік Новгородського бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Невельського та у напрямку Новотошківського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 16 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, раніше проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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